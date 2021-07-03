Количество погибших в обвале у Майами достигло 22

В обломках многоэтажки в Серфсайде у Майами (США) обнаружили новые тела, поэтому подтвержденное число погибших в обвале увеличилось до 22.

Источник: USA Today, мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава

Детали: 126 человек считаются пропавшими без вести.

Даниэлла Ливайн Кава заявила, что она подписала соглашение о сносе части здания, которая не обвалилась, поскольку она представляет угрозу для здоровья и безопасности населения. Дата сноса еще не назначена. Кава сказала, что планы по сносу конструкции не будут завершены до возможного выхода на сушу урагана "Эльза".

Напомним: 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.