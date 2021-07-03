Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за "Дельты"

Заражение вариантом "Дельта" составляет треть всех случаев COVID-19 во Франции.

Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана

Детали: Отмечается, что это значительный рост по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в четверг, согласно которой во Франции было около 20% случаев, обусловленных "Дельтой".

Веран сказал, что "существует реальный риск возобновления эпидемии этим летом во Франции" и призвал как можно больше людей прививаться.

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Напомним: