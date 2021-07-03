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Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за "Дельты"

Суббота, 3 июля 2021, 04:33
Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за Дельты

Заражение вариантом "Дельта" составляет треть всех случаев COVID-19 во Франции.

Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана

Детали: Отмечается, что это значительный рост по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в четверг, согласно которой во Франции было около 20% случаев, обусловленных "Дельтой".

Веран сказал, что "существует реальный риск возобновления эпидемии этим летом во Франции" и призвал как можно больше людей прививаться.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним:

  • По состоянию на 2 июля во Франции зафиксировали 5,7 млн случаев COVID-19. 111 135 человек умерли от болезни.
  • Вариант "Дельта" считается очень заразным и более устойчивым к вакцине, особенно после только одной дозы.
  • По сообщению ВОЗ, вариант "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.
  • По состоянию на 2 июля штамм "Дельта" подтвердили в 98 странах.

Темы: коронавирусФранция
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