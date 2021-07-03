Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID-19 в мире: Более 430 тысяч новых случаев, больше всего в Бразилии

Суббота, 3 июля 2021, 05:21

За сутки 1 июля  в мире обнаружили 434 757 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 65 165 заражений, в Индии - 47 252, в Колумбии - 28 005.

Кроме того, в Великобритании - 27 125 случаев, а в Индонезии - 25 830.

 

Украина с 696 больными находится на 61 месте в мире по количеству новых заражений, между Бельгией и Германией. В Европе Украина на 11 месте.

8280 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина третья в Европе и тридцатая в мире.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 1 июля в Украине зафиксировали  696 случаев COVID-19. Госпитализировали 439 пациентов, умерли 33 больных, выздоровели 1197 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В России продолжаются антирекорды смертности от COVID

Пограничники ответили Лукашенко на "оружие из Украины"

В ДТП в Польше пострадали четверо украинцев

Обувь для парада: Таран поручил купить экспериментальные модели

фото, видеоВ Днепре произошел конфликт из-за бигбордов, есть пострадавшие

дополненоКорабли РФ игнорировали сигнал "SOS" украинского судна – Минобороны

Все новости...
коронавирус
"Я" и "они"
Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за "Дельты"
В Британии количество заражений "Дельтой" менее чем за месяц выросло вчетверо
Последние новости
16:28
В Германии уровень заболеваемости коронавирусом самый низкий за почти год
15:57
США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе
15:32
В России продолжаются антирекорды смертности от COVID
15:17
В ЕС начал действовать запрет одноразовых пластиковых изделий
15:09
картаДожди и грозы в ближайшие дни охватят всю Украину
14:58
ОПЕК+ завершила встречу в пятницу без сделки, в понедельник встретятся снова
14:50
Пограничники ответили Лукашенко на "оружие из Украины"
14:19
В ДТП в Польше пострадали четверо украинцев
13:55
Сотрудник спецслужбы ФРГ мог помочь в покушении на чеченского оппозиционера
13:47
В Киеве и области ожидаются грозы и град – ГСЧС
Все новости...