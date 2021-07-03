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COVID-19 в мире: Более 430 тысяч новых случаев, больше всего в Бразилии

Суббота, 3 июля 2021, 05:21
COVID-19 в мире: Более 430 тысяч новых случаев, больше всего в Бразилии

За сутки 1 июля  в мире обнаружили 434 757 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 65 165 заражений, в Индии - 47 252, в Колумбии - 28 005.

Кроме того, в Великобритании - 27 125 случаев, а в Индонезии - 25 830.

 

Украина с 696 больными находится на 61 месте в мире по количеству новых заражений, между Бельгией и Германией. В Европе Украина на 11 месте.

8280 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина третья в Европе и тридцатая в мире.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 1 июля в Украине зафиксировали  696 случаев COVID-19. Госпитализировали 439 пациентов, умерли 33 больных, выздоровели 1197 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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