COVID-19 в мире: Более 430 тысяч новых случаев, больше всего в Бразилии

За сутки 1 июля в мире обнаружили 434 757 новых больных COVID-19.



Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 65 165 заражений, в Индии - 47 252, в Колумбии - 28 005.

Кроме того, в Великобритании - 27 125 случаев, а в Индонезии - 25 830.

Украина с 696 больными находится на 61 месте в мире по количеству новых заражений, между Бельгией и Германией. В Европе Украина на 11 месте.

8280 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина третья в Европе и тридцатая в мире.

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Напомним: 1 июля в Украине зафиксировали 696 случаев COVID-19. Госпитализировали 439 пациентов, умерли 33 больных, выздоровели 1197 человек.