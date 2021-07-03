В эфиопском Тыграе голодают около 400 тысяч человек

Около 400 тысяч человек в эфиопском регионе Тыграй голодают.

Источник: ООН, глава гуманитарной организации ООН Рамеш Раджасингем, AP

Детали: Отмечается, что число людей, которые сейчас голодают, увеличилось с 350 до 400 тысяч. Рамеш Раджасингем сказал, что ситуация в Тыграе "резко ухудшилась" за последние 2,5 недели, сославшись на "тревожный рост отсутствия продовольственной безопасности и голод из-за конфликта".

Кроме того, 1,8 млн человек находятся на грани голода.

В основном сельскохозяйственном Тыграе уже возникла проблема с продовольственной безопасностью на фоне вспышки саранчи.

В Тыграе проживают около 6 млн человек.

Напомним: