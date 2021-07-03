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В эфиопском Тыграе голодают около 400 тысяч человек

Суббота, 3 июля 2021, 07:30
В эфиопском Тыграе голодают около 400 тысяч человек

Около 400 тысяч человек в эфиопском регионе Тыграй голодают.

Источник: ООН, глава гуманитарной организации ООН Рамеш Раджасингем, AP

Детали: Отмечается, что число людей, которые сейчас голодают, увеличилось с 350 до 400 тысяч. Рамеш Раджасингем сказал, что ситуация в Тыграе "резко ухудшилась" за последние 2,5 недели, сославшись на "тревожный рост отсутствия продовольственной безопасности и голод из-за конфликта".

Кроме того, 1,8 млн человек находятся на грани голода.

В основном сельскохозяйственном Тыграе уже возникла проблема с продовольственной безопасностью на фоне вспышки саранчи.

В Тыграе проживают около 6 млн человек.

Напомним:

  • В ноябре 2020 году в Тыграе началась война между властью Эфиопии и правящей в Тыграе партией "Народный фронт освобождения Тыграя".
  • Боевые действия привели к гибели тысяч людей, более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.
  • 11 июня в ООН сообщали, что в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе, а также в соседних Амхаре и Афаре.
  • Продовольственная ситуация в регионе достигла уровня "катастрофы", которую он определяет как голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях.
  • 28 июня правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в Тыграе. Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.

Темы: ООН
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