Главные новости пятницы и ночи: Лукашенко о границе, "парад на каблуках", дело Гонгадзе

Суд утвердил приговор Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе, Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной, нардепы требуют от министра обороны объяснений военного парада, где женщины-военные на каблуках - актуальные новости 2 июля.

О "закрытии границы"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.

В США считают, что сообщениями о закрытии границы Лукашенко пытается отвлечь внимание от репрессий против беларусов.

О каблуках

Группа народных депутатов требует от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы показать женщин-военнослужащих на параде к 30-летию независимости Украины в туфлях на каблуках.

Планировалось, что в этом году девушки пойдут в парадной форме, в туфлях на каблуках и без оружия, в то же время в прошлом были в повседневной форме одежды и с оружием.

Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина утверждает, что Таран в разговоре с ней заверил, что женщины-военнослужащие не будут маршировать по Крещатику на высоких каблуках.

В Минобороны отмечают, что туфли - обычный атрибут парадной формы.

О деле Гонгадзе

Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Пукач возглавлял департамент наружного наблюдения Министерства внутренних дел. В 2000 году он руководил группой милиционеров, которые похитили и убили Гонгадзе. Пукач лично задушил журналиста.

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