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В Украине могут создать службу проверки качества медпомощи

Суббота, 3 июля 2021, 09:12
kmu.gov.ua

В Украине рассматривают возможность создания государственной службы проверки качества медицинской помощи.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Рассматривается вопрос создания государственной службы качества медицинской помощи".

Детали: По его словам, Национальная служба здоровья, которая является национальным страхователем, не имеет полномочий проверять качество оказания медицинской помощи – она ​​лишь осуществляет оплату медицинских услуг и проверяет выполнение договоров.

"Вопрос назначения лекарственных средств, ведение случая – у НСЗУ нет таких полномочий. Надо, чтобы были люди, которые могут прийти, посмотреть правильность назначения, применения для каждого конкретного пациента в каждом конкретном случае", – считает Ляшко.

Он добавил, что сейчас этот вопрос решается через деятельность клинико-экспертных комиссий при департаментах здравоохранения, но к их работе много замечаний.

Ляшко отметил, что качество медицинской помощи предусмотрено тремя документами: Стратегией человеческого развития, утвержденной указом президента в начале июня, Национальной экономической стратегией до 2030 года и Бюджетной декларацией на три года, которая должна быть принята правительством и одобрена Верховной Радой.

"В каждом из этих документов контроль качества оказания медицинской помощи в приоритете", – подчеркнул министр.

Темы: Ляшко Виктормедицина


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