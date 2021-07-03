Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Довбик перед матчем: Англия – самая сильна сборная мира

Суббота, 3 июля 2021, 10:36
ФОТО ПАВЛА КУБАНОВА

Герой матча против Швеции Артем Довбик считает команду Англии, с которой Украина сыграет в 1/4 финала Евро-2020 в субботу, самой сильной сборной мира.

Источник: Довбик в комментарии сайту УЕФА, пишет football.ua

Прямая речь: "Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира.

Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы".

Детали: Довбик также отметил, что только спустя какое-то время после матча со Швецией, где он забил решающий гол, "начал понимать, что произошло".

Он добавил, что на следующий день проснулся и начал готовиться к матчу со сборной Англии.

Справка: В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме 3 июля сыграет против сборной Англии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Предыстория:

  • В ночь на 30 июня сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
  • В заключительном экстратайме на 121-й минуте после подачи от Зинченко с фланга Артем Довбик ударом головой пробил вратаря шведов Ольсена. Гол Довбика стал самым поздним забитым победным мячом в истории чемпионатов Европы.

Темы: футбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа границе Литвы и Беларуси силовики открыли огонь из-за нелегальных мигрантов

Евро-2020. Дания побеждает Чехию и выходит в полуфинал

В США сенатор блокирует назначения в Госдеп – требует санкций против Северного потока-2

РФ подняла истребители над Черным морем и фоне Sea Breeze

Украина выходит из очередного соглашения с СНГ

Путин планирует укрепить "братские связи" с украинцами

Все новости...
футбол
Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами
Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом - швейцарцы проигрывают по пенальти
Зеленский призывает украинцев снять видео в поддержку сборной
Последние новости
21:48
Кремль ждет, что Лукашенко приедет в оккупированный Крым
21:26
фотоНа границе Литвы и Беларуси силовики открыли огонь из-за нелегальных мигрантов
20:57
Евро-2020. Дания побеждает Чехию и выходит в полуфинал
20:26
Футбол: для клубов Крыма действует запрет на игры в чемпионате РФ и еврокубках
19:57
В США сенатор блокирует назначения в Госдеп – требует санкций против Северного потока-2
19:25
В Швеции сеть супермаркетов временно закрыла 800 магазинов из-за кибератаки
19:09
Российские оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
18:46
В Ватикане 10 человек, включая кардинала, будут судить за финансовые преступления
18:40
С Индустриалбанка уволили первого зампредседателя правления
18:30
РФ подняла истребители над Черным морем и фоне Sea Breeze
Все новости...