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Довбик перед матчем: Англия – самая сильна сборная мира

Суббота, 3 июля 2021, 10:36
Довбик перед матчем: Англия – самая сильна сборная мира
ФОТО ПАВЛА КУБАНОВА

Герой матча против Швеции Артем Довбик считает команду Англии, с которой Украина сыграет в 1/4 финала Евро-2020 в субботу, самой сильной сборной мира.

Источник: Довбик в комментарии сайту УЕФА, пишет football.ua

Прямая речь: "Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира.

Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы".

Детали: Довбик также отметил, что только спустя какое-то время после матча со Швецией, где он забил решающий гол, "начал понимать, что произошло".

Он добавил, что на следующий день проснулся и начал готовиться к матчу со сборной Англии.

Справка: В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме 3 июля сыграет против сборной Англии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Предыстория:

  • В ночь на 30 июня сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
  • В заключительном экстратайме на 121-й минуте после подачи от Зинченко с фланга Артем Довбик ударом головой пробил вратаря шведов Ольсена. Гол Довбика стал самым поздним забитым победным мячом в истории чемпионатов Европы.

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Темы: футбол
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