Зеленский перед матчем Украина-Англия: Родителям есть чему поучиться у детей
Суббота, 3 июля 2021, 11:34
Президент Владимир Зеленский считает, что сборная Украины во время матча с Англией в субботу имеет шанс показать, что "родителям есть чему поучиться у детей".
Источник: Зеленский в Facebook
Детали: Президент пообщался с игроками сборной Украины через видеосвязь.
"Поговорили, посмеялись, настроились!", - говорится в сообщении Зеленского.
Дословно: "Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот – сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей".
Справка: В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме 3 июля сыграет против сборной Англии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Предыстория:
- В ночь на 30 июня сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
- В заключительном экстратайме на 121-й минуте после подачи от Зинченко с фланга Артем Довбик ударом головой пробил вратаря шведов Ольсена. Гол Довбика стал самым поздним забитым победным мячом в истории чемпионатов Европы.
Украинская правда