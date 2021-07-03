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Зеленский перед матчем Украина-Англия: Родителям есть чему поучиться у детей

Суббота, 3 июля 2021, 11:34
Зеленский перед матчем Украина-Англия: Родителям есть чему поучиться у детей
Зеленский в Facebook

Президент Владимир Зеленский считает, что сборная Украины во время матча с Англией в субботу имеет шанс показать, что "родителям есть чему поучиться у детей".

Источник: Зеленский в Facebook

 
Все фото с Facebook Зеленского

Детали: Президент пообщался с игроками сборной Украины через видеосвязь.

"Поговорили, посмеялись, настроились!", - говорится в сообщении Зеленского.

Дословно: "Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот – сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей".

 

Справка: В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме 3 июля сыграет против сборной Англии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Предыстория:

  • В ночь на 30 июня сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
  • В заключительном экстратайме на 121-й минуте после подачи от Зинченко с фланга Артем Довбик ударом головой пробил вратаря шведов Ольсена. Гол Довбика стал самым поздним забитым победным мячом в истории чемпионатов Европы.

Украинская правда
Темы: Зеленскийфутбол
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