Зеленский перед матчем Украина-Англия: Родителям есть чему поучиться у детей

Президент Владимир Зеленский считает, что сборная Украины во время матча с Англией в субботу имеет шанс показать, что "родителям есть чему поучиться у детей".

Источник: Зеленский в Facebook

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Детали: Президент пообщался с игроками сборной Украины через видеосвязь.

"Поговорили, посмеялись, настроились!", - говорится в сообщении Зеленского.

Дословно: "Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот – сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей".

Справка: В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме 3 июля сыграет против сборной Англии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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