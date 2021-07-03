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Туск возглавил основную оппозиционную партию Польши

Суббота, 3 июля 2021, 13:25
Туск возглавил основную оппозиционную партию Польши

Экс-премьер Польши и бывший президент Европейского совета Дональд Туск возглавил главную оппозиционную партию "Гражданская платформа".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Во время заседания Национального совета "Гражданской платформы" Борис Будка, который до сих пор ее возглавлял, сообщил, что Дональд Туск возвращается в польскую политику как лидер этой партии.

Будка сказал, что "нужно передать эстафету, чтобы вместе достичь победы, добиться успеха".

"В этот день по моему приглашению и по моей просьбе Дональд Туск возвращается в польскую политику, возвращается на 100% .. Я хочу передать вам контроль над Платформой сегодня, Дональд, и я хочу, чтобы вы привели нас к победе", - заявил он.

"Я вернулся, как сказал Борис Будка, на 100% (...) Я также вернулся, потому что вы команда действительно чрезвычайных людей", - сказал в свою очередь Туск.

"Гражданская платформа" надеется, что возвращение Туска обновит партию, которая уже несколько лет находится на вторичных позициях после ряда поражений, нанесенных руководящей партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Возвращение Туска восстановит его соперничество с Ярославом Качиньским.

Туск рассматривает Качиньского как реакционного националиста с внутренней политической философией, которая вредит Польше. В свою очередь Качиньский рассматривает своего старого врага как корыстного политика, лояльность которого принадлежит элите ЕС, а не интересам Польши.

Читайте также статью Дональд для Польши: сможет ли возвращение Туска изменить власть в стране

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Темы: Польша
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