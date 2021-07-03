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В Киеве 185 случаев COVID за сутки, умерло 3 больных

Суббота, 3 июля 2021, 13:36
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве за сутки 2 июля зафиксировано 185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, умерло 3 больных, выздоровел 161 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 79 больных коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (57), Оболонском (28), Святошинском и Соломенском (по 23) районах.

Среди новых больных – 107 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 77 мужчин в возрасте от 21 до 87 лет и 1 мальчик 5 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 214 398 случаев коронавируса, 5198 летальных исходов и 205 197 выздоровлений.

Что предшествовало: За сутки 2 июля в Украине зафиксировано 705 новых случаев COVID-19, госпитализировано – 420 человек, летальных исходов – 36, выздоровели 1072 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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