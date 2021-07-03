Дожди и грозы в ближайшие дни охватят всю Украину

В воскресенье, 4 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами значительные дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днём в Украине кратковременные дожди, грозы. Ночью в Карпатском регионе, днём в большинстве южных и центральных областей местами значительные дожди.

Ветер северо-западный, в северо-восточных областях северо-восточный, 7-12 м/с; днём в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°; днём в западных областях 20-25°, на остальной территории 24-29°, на востоке до 32°.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18°, днём 26-28°.

В понедельник, 5 июля, в Украине кратковременные дожди, грозы. Днём в центральных областях в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с, лишь в западных областях ночью без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, днём 24-29°.

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 17-19°, днём 26-28°.

3 июля на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях 20-28°, в Днепре в пределах Киева 25°.