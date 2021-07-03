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США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе

Суббота, 3 июля 2021, 15:57
США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе

США призывают генпрокурора Ирину Венедиктову обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "В знак признания журналистов, которые везде ищут правду, мы приветствуем решение Верховного Суда Украины оставить в силе обвинительный приговор генералу Алексею Пукачу, который организовал и осуществил убийство репортера Георгия Гонгадзе.

Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечения подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине".

Что предшествовало: Верховный Суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

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Статьи Гонгадзе и о Гонгадзе

Предыстория:

  • Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
  • В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
  • Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

Украинская правда
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