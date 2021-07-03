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В Германии уровень заболеваемости коронавирусом самый низкий за почти год

Суббота, 3 июля 2021, 16:28

Впервые за примерно 11 месяцев показатель семидневной заболеваемости коронавирусом в Германии опустился ниже 5.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил о общенациональном значении утром в субботу - 4,9 новых заражений на 100 000 жителей за последнюю неделю. Показатель составлял 5,0 в предыдущий день и 5,9 на предыдущей неделе.

Последний раз значение было ниже порога 5 30 июля 2020, когда оно составляло 4,8.

Управление здравоохранения в Германии также сообщило о 671 новой коронавирусной инфекции в сутки. Для сравнения, неделю назад было зарегистрировано 592 инфекции.

Также в течение последних 24 часов в Германии было зафиксировано 16 смертей. Неделю назад было зафиксировано 68 смертей.

Напомним, 1 июля сообщалось, что в Германии дельта-штамм составляет половину всех случаев коронавируса.

Темы: Германиякоронавирусэпидемия


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