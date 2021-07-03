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Путин планирует укрепить "братские связи" с украинцами

Суббота, 3 июля 2021, 16:58
Путин планирует укрепить братские связи с украинцами

Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил Стратегию национальной безопасности страны, в которой, кроме прочего, прописаны планы относительно украинцев.

Источник: указ Путина, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации РФ

Детали: В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого.

Также в документе прописана задача укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

Предыстория:

  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов". Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Украинская правда

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Темы: ПутинРосcияУкраинаязык
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