Путин планирует укрепить "братские связи" с украинцами
Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил Стратегию национальной безопасности страны, в которой, кроме прочего, прописаны планы относительно украинцев.
Источник: указ Путина, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации РФ
Детали: В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".
При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого.
Также в документе прописана задача укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".
Предыстория:
- 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов". Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
- Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.