Путин планирует укрепить "братские связи" с украинцами

Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил Стратегию национальной безопасности страны, в которой, кроме прочего, прописаны планы относительно украинцев.

Источник: указ Путина, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации РФ

Детали: В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого.

Также в документе прописана задача укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

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