В Грузии хакеры атаковали сайт записи на вакцинацию

МВД Грузии начало расследование по факту кибератаки на портал регистрации вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться сегодня в 12:00, однако этого не произошло. С утра специальная платформа МЗ отключена.

Некоторое время спустя ведомство заявило, что задержка связана с массированной кибератакой. В Минздраве Грузии обещают устранить проблему в ближайшее время.

МВД завело дело по статьям 285 и 286 УК Грузии - "незаконное использование компьютерных данных и компьютерных систем", а также "посягательство на компьютерные данные и компьютерную систему".