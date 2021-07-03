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В Ватикане 10 человек, включая кардинала, будут судить за финансовые преступления

Суббота, 3 июля 2021, 18:46
Кардинал Анджело Беччиу

Известный итальянский кардинал оказался среди 10 человек, которых в субботу отправили в суд в Ватикане, обвинив в финансовых преступлениях, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кардинал Анджело Беччиу, ранее высокопоставленный чиновник администрации Ватикана, а также двое высших должностных лиц Ватиканского подразделения финансовой разведки предстанут перед судом 27 июля из-за многомиллионного скандала, связанного с приобретением Ватиканом дома в Лондоне.

73-летний Беччиу, которого Папа уволил с должности священника в прошлом году за якобы непотизм, и в течение двух лет расследования настаивал на своей невиновности, стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, которого обвиняют в финансовых преступлениях.

На прошлой неделе Папа лично дал необходимое одобрение по обвинению Беччиу.

Обвинения Беччиу включают хищения и злоупотребления служебным положением. Итальянку, которая работала на него, обвинили в хищении, а бывшего секретаря кардинала обвинили в вымогательстве.

Беччиу заявил, что стал жертвой "махинации", и повторил о своей "абсолютной невиновности".

Двум итальянским брокерам, Джанлуиджи торге и Раффаэле Минционе, предъявлено обвинение в хищении, мошенничестве и отмывании денег.

Согласно обвинительному заключению, также обвинили четыре компании, связанные с отдельными ответчиками, две в Швейцарии, одна в США и одна в Словении.

Темы: Ватикансуд


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