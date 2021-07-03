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Российские оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Суббота, 3 июля 2021, 19:09
Российские оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Гибридные войска РФ на востоке Украины продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил – в субботу оккупанты 8 раз открывали огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала текущих суток было зафиксировано восемь обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, у населенного пункта Невельское боевики трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Дословно: "Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм".

Украинская правда

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Темы: войнаОРДЛОРосcияДонбасс
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