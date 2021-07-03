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Российские оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Суббота, 3 июля 2021, 19:09

Гибридные войска РФ на востоке Украины продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил – в субботу оккупанты 8 раз открывали огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала текущих суток было зафиксировано восемь обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, у населенного пункта Невельское боевики трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Дословно: "Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм".

Украинская правда
Темы: войнаОРДЛОРосcияДонбасс


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