Российские оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Гибридные войска РФ на востоке Украины продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил – в субботу оккупанты 8 раз открывали огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала текущих суток было зафиксировано восемь обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, у населенного пункта Невельское боевики трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Дословно: "Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм".