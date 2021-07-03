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В США сенатор блокирует назначения в Госдеп – требует санкций против Северного потока-2

Суббота, 3 июля 2021, 19:57
В США сенатор блокирует назначения в Госдеп – требует санкций против Северного потока-2
Тед Круз, фото AP

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз заблокировал ряд ключевых назначений в Госдепартаменте США, требуя от администрации Джо Байдена действенных санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: NBC News со ссылкой на собственные источники

Детали: 13 кандидатов, утвержденных Комитетом по иностранным делам Сената, все еще ожидают своего назначения в Госдеп. Именно Сенат должен теперь утвердить их кандидатуры.

Однако сенатор Круз решил воспользоваться своим правом и отложить рассмотрение этого вопроса. Так он пытается заставить администрацию президента США более жестко противодействовать достройке российского газопровода.

Издание NBC News пишет, что четыре неназванных человека, знакомых с ситуацией, рассказали следующее. Среди заблокированных назначений - Бретт Холмгрен, ожидающий подтверждения на должность помощника госсекретаря США по вопросам разведки, и Даниэль Критенбринк, который должен быть назначен на должность помощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихого океана. Кроме того, заблокировано назначение двух подзаместителей и ряда других должностных лиц.

Напомним:

  • Сенатор Тед Круз в марте также блокировал быстрое утверждение в должности директора ЦРУ Уильяма Бернса, тогда он требовал от администрации президента Джо Байдена введения новых санкций против "Северного потока-2".
  • После этого США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".

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Темы: Северный поток-2санкцииСШАБайденРосcия
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