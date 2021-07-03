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Футбол: для клубов Крыма действует запрет на игры в чемпионате РФ и еврокубках

Суббота, 3 июля 2021, 20:26
Футбол: для клубов Крыма действует запрет на игры в чемпионате РФ и еврокубках

Крымские футбольные клубы по-прежнему не имеют права принимать участие в российском чемпионате, а также играть в еврокубках.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на управляющего "крымским футбольным союзом" Юрия Ветху

Прямая речь: "Самое главное, что мы, к сожалению, не можем играть никакие матчи с нашими коллегами-футболистами из других стран.

В УЕФА сказали, что не могут нарушить свой устав, мы вам дали специальный статус, но мы вас не можем интегрировать ни в Российский футбольный союз, ни разрешить как отдельной территории участвовать в еврокубках".

Детали: По словам Ветхи, УЕФА "вроде бы разрешило" играть неофициальные матчи крымским футболистам, но в то же время действует запрет на посещение оккупированного Крыма командами других стран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболоккупацияКрымУЕФА
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