Футбол: для клубов Крыма действует запрет на игры в чемпионате РФ и еврокубках
Суббота, 3 июля 2021, 20:26
Крымские футбольные клубы по-прежнему не имеют права принимать участие в российском чемпионате, а также играть в еврокубках.
Источник: Крым.Реалии со ссылкой на управляющего "крымским футбольным союзом" Юрия Ветху
Прямая речь: "Самое главное, что мы, к сожалению, не можем играть никакие матчи с нашими коллегами-футболистами из других стран.
В УЕФА сказали, что не могут нарушить свой устав, мы вам дали специальный статус, но мы вас не можем интегрировать ни в Российский футбольный союз, ни разрешить как отдельной территории участвовать в еврокубках".
Детали: По словам Ветхи, УЕФА "вроде бы разрешило" играть неофициальные матчи крымским футболистам, но в то же время действует запрет на посещение оккупированного Крыма командами других стран.