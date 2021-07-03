Онищенко сообщил о смерти матери, которая была фигуранткой его "газового дела"
Суббота, 3 июля 2021, 22:38
Экс-депутат и беглец Александр Онищенко рассказал, что его мать Инесса Кадырова умерла.
Источник: сообщение Онищенко в Facebook
Детали: О смерти матери он написал в субботу днем и опубликовал совместную с ней фотографию.
Предыстория: В феврале 2020 года защитники Инессы Кадыровой заявляли в ходе судебных слушаний, что обвиняемая является лицом преклонного возраста и тяжело болеет. Сама подозреваемая через адвоката тогда передала заявление, в котором отметила, что перенесла инфаркт, имеет переломом плечевой кости и больное колено.
Напомним:
- Инессу Кадырову объявили в розыск в августе 2016 как вероятную участницу преступных схем по разворовыванию газа. Речь идет о так называемом "газовом деле" Александра Онищенко, который пытался принять участие в досрочных парламентских выборах в 2019 году.
- Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета.
- По данным НАБУ, Онищенко с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму свыше 1,6 миллиарда гривен.
- Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова (на нее было записано имущество компаний Онищенко) и бизнесмен Валерий Постный.
Украинская правда