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Онищенко сообщил о смерти матери, которая была фигуранткой его "газового дела"

Суббота, 3 июля 2021, 22:38

Экс-депутат и беглец Александр Онищенко рассказал, что его мать Инесса Кадырова умерла.

Источник: сообщение Онищенко в Facebook

Детали: О смерти матери он написал в субботу днем и опубликовал совместную с ней фотографию.

Инесса Кадырова и Александр Онищенко
Инесса Кадырова и Александр Онищенко

Предыстория: В феврале 2020 года защитники Инессы Кадыровой заявляли в ходе судебных слушаний, что обвиняемая является лицом преклонного возраста и тяжело болеет. Сама подозреваемая через адвоката тогда передала заявление, в котором отметила, что перенесла инфаркт, имеет переломом плечевой кости и больное колено.

Напомним:

  • Инессу Кадырову объявили в розыск в августе 2016 как вероятную участницу преступных схем по разворовыванию газа. Речь идет о так называемом "газовом деле" Александра Онищенко, который пытался принять участие в досрочных парламентских выборах в 2019 году.
  • Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета.
  • По данным НАБУ, Онищенко с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму свыше 1,6 миллиарда гривен.
  • Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова (на нее было записано имущество компаний Онищенко) и бизнесмен Валерий Постный.

Украинская правда
Темы: Онищенкогаз


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