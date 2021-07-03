Онищенко сообщил о смерти матери, которая была фигуранткой его "газового дела"

Экс-депутат и беглец Александр Онищенко рассказал, что его мать Инесса Кадырова умерла.

Источник: сообщение Онищенко в Facebook

Детали: О смерти матери он написал в субботу днем и опубликовал совместную с ней фотографию.

Инесса Кадырова и Александр Онищенко

Предыстория: В феврале 2020 года защитники Инессы Кадыровой заявляли в ходе судебных слушаний, что обвиняемая является лицом преклонного возраста и тяжело болеет. Сама подозреваемая через адвоката тогда передала заявление, в котором отметила, что перенесла инфаркт, имеет переломом плечевой кости и больное колено.

Напомним: