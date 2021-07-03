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В Узбекистане ограничили работу соцсетей

Суббота, 3 июля 2021, 23:41
В Узбекистане ограничили работу соцсетей

Власти Узбекистана приняли решение об ограничении работы ряда социальных сетей.

Источник: Радио Свобода

Детали: Причиной ограничений названы нарушения законодательства при обработке персональных данных.

Детали: Государственный регулятор не уточнил, какие именно социальные сети попадут под ограничения, однако пользователи сообщают о перебоях в работе Тwitter, TikTok, ВКонтакте и мессенджера Skype.

Предыстория: В апреле в Узбекистане вступил в силу закон, обязывающий интернет-компании сохранять персональные данные узбекских пользователей на территории страны. Глава правительственного Государственного центра персонализации в мае заявлял, что соцсетям разослали требования соблюдать этот закон.

Темы: соцсети
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