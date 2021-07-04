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"Нам досадно, больно, но не стыдно" – Зеленский о матче сборной Украины с командой Англии

Воскресенье, 4 июля 2021, 00:29
Нам досадно, больно, но не стыдно – Зеленский о матче сборной Украины с командой Англии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче с Англией в четвертьфинале Евро-2020.

Источник: Зеленский в facebook

Прямая речь: "Ни одно поражение не сломает Украину!

Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!

Нам досадно, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы.

Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее.

Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее.

А значит, наши главные победы – впереди!

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

И самое главное!

Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки!

"Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве!

И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой!

Все это время – действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА!

Продолжим это!

Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА!"

Предыстория:

  • Сборная Украины по футболу в 1/4 финала Чемпионата Европы проиграла команде Англии со счетом 0:4 и покидает турнир.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболЕвро-2020Зеленский
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