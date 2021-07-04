"Нам досадно, больно, но не стыдно" – Зеленский о матче сборной Украины с командой Англии
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
Источник: Зеленский в facebook
Прямая речь: "Ни одно поражение не сломает Украину!
Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!
Нам досадно, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы.
Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.
Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее.
Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее.
А значит, наши главные победы – впереди!
Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!
И самое главное!
Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки!
"Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве!
И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!
Все это время мы были одной командой!
Все это время – действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА!
Продолжим это!
Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА!"
Предыстория:
- Сборная Украины по футболу в 1/4 финала Чемпионата Европы проиграла команде Англии со счетом 0:4 и покидает турнир.