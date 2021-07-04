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В Японии из-за масштабного оползня исчезли 20 человек

Воскресенье, 4 июля 2021, 03:44

По меньшей мере двадцать человек пропали без вести в результате оползня в Японии, который произошел после мощного ливня.

Источник: Daily Mail

Детали: Десятки домов были разрушены на юго-западе от Токио в результате непогоды и оползня.

Кроме того, власти сообщили о двух людях, у которых произошла остановка дыхания.

Спасатели, полицейские, военные осуществляют поисково-спасательные операции в районе оползня в Атами, префектура Сидзуока.

Из-за масштабности последствий оползня, разрушенные дома и полностью размытые дороги есть опасения роста количества погибших.

 
 
 

Напомним: В Непале в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 38 человек, в числе которых – семь детей.

Темы: Япония


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