В Японии из-за масштабного оползня исчезли 20 человек
Воскресенье, 4 июля 2021, 03:44
По меньшей мере двадцать человек пропали без вести в результате оползня в Японии, который произошел после мощного ливня.
Источник: Daily Mail
Детали: Десятки домов были разрушены на юго-западе от Токио в результате непогоды и оползня.
Кроме того, власти сообщили о двух людях, у которых произошла остановка дыхания.
Спасатели, полицейские, военные осуществляют поисково-спасательные операции в районе оползня в Атами, префектура Сидзуока.
Из-за масштабности последствий оползня, разрушенные дома и полностью размытые дороги есть опасения роста количества погибших.
Напомним: В Непале в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 38 человек, в числе которых – семь детей.