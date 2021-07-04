Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Японии из-за масштабного оползня исчезли 20 человек

Воскресенье, 4 июля 2021, 03:44
В Японии из-за масштабного оползня исчезли 20 человек

По меньшей мере двадцать человек пропали без вести в результате оползня в Японии, который произошел после мощного ливня.

Источник: Daily Mail

Детали: Десятки домов были разрушены на юго-западе от Токио в результате непогоды и оползня.

Кроме того, власти сообщили о двух людях, у которых произошла остановка дыхания.

Спасатели, полицейские, военные осуществляют поисково-спасательные операции в районе оползня в Атами, префектура Сидзуока.

Из-за масштабности последствий оползня, разрушенные дома и полностью размытые дороги есть опасения роста количества погибших.

 
 
 

Напомним: В Непале в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 38 человек, в числе которых – семь детей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Япония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Япония
Япония ведет переговоры об артиллерийских снарядах для Украины – WSJ
У Лаврова пригрозили Японии "серьезными последствиями" из-за поставок оружия Украине
Зеленский поговорил с премьером Японии, тот пообещал помощь
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: