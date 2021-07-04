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Главные новости субботы и ночи: белорусские нелегалы в Литве, поражение сборной Украины

Воскресенье, 4 июля 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: белорусские нелегалы в Литве, поражение сборной Украины

Литва объявила экстремальную ситуацию через мигрантов из Беларуси, сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинале – актуальные новости 3 июля и ночи.

О нелегальных белорусских мигрантах в Литве

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации.

Литовские пограничники открыли предупредительный огонь, а также применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов с белорусской стороны.

О поражении сборной Украины

Сборная Украины по футболу в 1/4 финала Чемпионата Европы проиграла команде Англии со счетом 0: 4 и покидает турнир.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче с Англией в четвертьфинале Евро-2020.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче с Англией со счетом 0: 4 в матче четвертьфинала Евро-2020.

В киевской фан-зоне на Спортивной площади за матчем Украина - Англия наблюдало более 13 000 болельщиков.

О других важных новости

За сутки 2 июля в Украине зафиксировано 705 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 420 человек, летальных исходов - 36, выздоровели 1072 человека.

Рыболовецкое судно, которое потерпело крушение в Черном море, взято на буксир украинским катером морской охраны.

В Минобороны заявили, что корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS" украинского рыболовного судна и не приближались к нему.

В Днепре в результате конфликта из-за демонтажа рекламных носителей пострадал работник "Муниципальной охраны", также журналист заявил об избиении и повреждении камеры.

Министр обороны Андрей Таран поручил рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военных специально для юбилейного парада.

Украинские пограничники с начала года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, а Беларусь за 5 месяцев на границе с Украиной - 4 единицы оружия и 10 боеприпасов.

Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил стратегию национальной безопасности страны, в которой, помимо прочего, прописаны планы относительно украинцев.

В воскресенье, 4 июля, Украина официально выйдет из соглашения с СНГ, которое касается сферы защиты прав потребителей.

Во время проведения военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз заблокировал ряд ключевых назначений в Госдепартаменте США, требуя от администрации Джо Байдена действенных санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Сборная Дании пробилась в полуфинал Евро-2020. Датчане в боевой игре 1/4 финала со счетом 2: 1 победили команду Чехии.

Медики считают, что причиной смерти мужчины после Covid-прививки вакциной Comirnaty производства Pfizer / BioNTech стали болезни сердца.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой, которая поразила сотни американских предприятий.

По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Украина, Италия.

Украинская правда
Темы: Украинамир
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