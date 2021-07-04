Еще 39 тысяч украинцев получили вакцину против Covid

В Украине в субботу было привито против коронавируса почти 39 тысяч человек.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Сообщается, что 3 июля вакцинацию сделали 38 857 человек.

В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито уже 2 059 728 украинцев, из них получили 1 дозу – 2 059 726 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 841 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 901 017 прививок.

По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 желающих.

Напомним:

2 июля в Украине против COVID-19 было привито 94,5 тысячи человек.

Вакцинация против коронавируса началась в Украине 24 февраля 2021 года.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП