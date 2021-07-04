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Вследствие масштабных лесных пожаров на Кипре уже есть погибшие

Воскресенье, 4 июля 2021, 11:58

Кипр обратился за международной помощью для борьбы с масштабными лесными пожарами, в результате которых уже погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

В воскресенье министр внутренних дел Никос Нурис заявил, что четверо египетских рабочих на ферме в районе Оду нашли погибшими, их машина сгорела.

 

Пожар, раздутый сильным ветром, распространяется по южному району Лимассола и заставил эвакуировать несколько деревень. Были повреждены десятки объектов недвижимости. Кипр уже неделю переживает сильную жару, температура достигает +40 градусов.

 
 

Европейская комиссия объявила, что Кипр активировал механизм гражданской защиты ЕС. Сейчас ЕС предоставляет немедленную помощь, чтобы помочь Кипру остановить разрушительные лесные пожары. ЕС быстро мобилизовал авиационные средства противопожарной защиты RescEU, размещенные в Греции и Италии. Пожарные самолеты уже вылетели из Греции, пока договоренности о дислокации с Италией продолжаются.

"Мы ожидаем, что в ближайшие часы самолет из Греции пойдет в бой. К сожалению, второй из-за технической проблемы должен был вернуться в Грецию. Кроме того, два самолета ожидаются из Израиля, и нам сообщают, что два также прибудут из Италии", - рассказал представитель правительства Мариос Пелеканос.

Около 8 утра в воскресенье он заявил, что активные точки возгорания все еще не взяты под контроль, но они не расширили периметр пожара, и там, где они угрожают домам, были выведены дополнительные силы.

По его словам, 11 самолетов сейчас находятся в небе для борьбы с огнем.

Темы: Кипрпожар


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