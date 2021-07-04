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Экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской "Зарубежнефти"

Воскресенье, 4 июля 2021, 12:33
Экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской Зарубежнефти
Франсуа Фийон

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон был назначен членом правления нефтяной компании "Зарубежнефть", которая контролируется властями РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Документы, опубликованные в субботу российским сайтом, которым руководит информационное агентство "Интерфакс", свидетельствуют о том, что Фийон присоединился к правлению "Зарубежнефть" 28 июня.

Бывший глава правительства под руководством Николя Саркози работает в компании через свою консалтинговую фирму "Apteras". В начале июня его кандидатуру выдвинуло российское правительство.

Фийон начал работать в консалтинге после катастрофической кампании на президентских выборах в 2017 году, которая была сорвана из-за скандала с фальшивыми рабочими местами. 

АО "Зарубежнефть" специализируется на разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за пределами России.

Фийон был премьер-министром Франции в 2007-2012 годах, во время президентства Николя Саркози.

В 2020 году суд Парижа признал Фийон виновным в использовании государственных средств для оплаты труда своей жены и детей, которую те никогда не выполняли, и присудил ему реальный срок тюремного заключения и 10-летний запрет баллотироваться на выборные должности.

Напомним, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в новый состав совета директоров компании "Роснефть", утвержденный акционерами российской компании.

Кнайсль запомнилась тем, что танцевала с президентом РФ  Владимиром Путиным на своей свадьбе.

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Темы: ФранцияРосcияэнергетика
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