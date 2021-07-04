Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской "Зарубежнефти"

Воскресенье, 4 июля 2021, 12:33
Франсуа Фийон

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон был назначен членом правления нефтяной компании "Зарубежнефть", которая контролируется властями РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Документы, опубликованные в субботу российским сайтом, которым руководит информационное агентство "Интерфакс", свидетельствуют о том, что Фийон присоединился к правлению "Зарубежнефть" 28 июня.

Бывший глава правительства под руководством Николя Саркози работает в компании через свою консалтинговую фирму "Apteras". В начале июня его кандидатуру выдвинуло российское правительство.

Фийон начал работать в консалтинге после катастрофической кампании на президентских выборах в 2017 году, которая была сорвана из-за скандала с фальшивыми рабочими местами. 

АО "Зарубежнефть" специализируется на разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за пределами России.

Фийон был премьер-министром Франции в 2007-2012 годах, во время президентства Николя Саркози.

В 2020 году суд Парижа признал Фийон виновным в использовании государственных средств для оплаты труда своей жены и детей, которую те никогда не выполняли, и присудил ему реальный срок тюремного заключения и 10-летний запрет баллотироваться на выборные должности.

Напомним, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в новый состав совета директоров компании "Роснефть", утвержденный акционерами российской компании.

Кнайсль запомнилась тем, что танцевала с президентом РФ  Владимиром Путиным на своей свадьбе.

Темы: ФранцияРосcияэнергетика


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа Востоке Украины от обстрела погиб военный медик

Потоп в Крыму: 5 домов полностью разрушены, затопило психдиспансер

Производитель шампанского Moёt согласен называть его "игристым" для работы в РФ

Скандальный «слуга» рассказал, как полиция возила его к наркологу

Оккупанты убили украинского военного

фото, видеоНациональная сборная вернулась в Украину

Все новости...
Франция
Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за "Дельты"
Аваков похвалился достижениями: Очень доволен, будут инвестиции
Во Франции оштрафовали жену медиамагната, за которую на права сдала другая женщина
Последние новости
01:36
Куба эвакуировала 70 тысяч человек из-за урагана "Эльза"
00:35
видеоСМИ: В Каспийском море у Азербайджана произошел взрыв на месторождении, в Баку расследуют
23:43
В Киеве авто влетело в участников ДТП: пострадали мать и двое детей
22:46
фотоНа Востоке Украины от обстрела погиб военный медик
22:19
Потоп в Крыму: 5 домов полностью разрушены, затопило психдиспансер
21:58
Катастрофа самолета на Филиппинах: количество погибших возросло до 45
21:12
В Беларуси задержали гражданина Украины – правозащитники
20:51
Производитель шампанского Moёt согласен называть его "игристым" для работы в РФ
20:25
Полиция проверит действия патрульных, отправивших нардепа к наркологу
20:19
В Альпах насмерть замерзли две женщины, заблудившиеся в горах
Все новости...