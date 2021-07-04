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Зеленский рассказал, когда Украина получит от США боевые катера Mark VI

Воскресенье, 4 июля 2021, 12:55
Зеленский рассказал, когда Украина получит от США боевые катера Mark VI
Mark VI

Соединенные Штаты Америки в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

Источник: президент Владимир Зеленский, которого цитирует Укринформ

Детали: Глава государства в Одесской области во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины анонсировал совместные с союзниками масштабные проекты, направленные на усиление военно-морских сил Украины.

Прямая речь: "Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями, и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава. В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

В порту "Южном" формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируется 2 катера типа "Island" и ожидается пополнение еще не менее, чем на 3 катера, которые сейчас проходят модернизацию в США".

Дополнительно: Зеленский также рассказал, что в рамках сотрудничества между Украиной и Великобританией в краткосрочной перспективе украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами.

Президент добавил, что Украина также ожидает, что вскоре получит современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar производства Турции: "Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике. Также наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года".

Напомним:

  • США летом 2020 года одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.
  • Mark VI – это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраина
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