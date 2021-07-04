СБУ в рамках учений освободила заложников из "захваченной" синагоги
Служба безопасности Украины совместно с посольством Государства Израиль в Украине провели тактико-специальные учения в Киеве.
Источник: сообщение СБУ в Facebook
Детали: Отмечается, что силовики отработали механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы.
По легенде учений, "террористы" захватили в заложники посла Государства Израиль и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях.
В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов".
Дословно: "Учения прошли в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.
Представители штаба Антитеррористического центра СБУ отметили высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности".