СБУ в рамках учений освободила заложников из "захваченной" синагоги

Служба безопасности Украины совместно с посольством Государства Израиль в Украине провели тактико-специальные учения в Киеве.

Источник: сообщение СБУ в Facebook

Детали: Отмечается, что силовики отработали механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы.

По легенде учений, "террористы" захватили в заложники посла Государства Израиль и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях.

В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов".

Дословно: "Учения прошли в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

Представители штаба Антитеррористического центра СБУ отметили высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности".