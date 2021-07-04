Словакия усиливает пограничный контроль из-за штамма "Дельта"

Словацкая полиция с 5 июля будет проверять Covid-документы на автомобильных и железнодорожных переходах при въезде в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Полицейские будут проверять выполнение регистрации на сайте e-Hranica, а также документы, необходимые для подачи заявления об освобождении от карантинных обязательств", - заявила пресс-секретарь полиции Дениса Бардйова.

Грузовые перевозки будут освобождены от контроля. Граждан просят подготовить все необходимые документы до прибытия на границу. "Полиция будет осуществлять проверку европейских Covid-паспортов с помощью мобильных устройств считывания", - добавила пресс-секретарь.

Более жесткие меры также будут приняты в международных аэропортах. Полиции также будут помогать военные.

Этот контроль является первым шагом к дальнейшему усилению контроля, который будет действовать с 9 июля. С этой даты, за некоторыми исключениями, Словакия потребует карантина от пассажиров, которые не привиты против Сovid-19.

Карантин закончится отрицательным ПЦР-тестом не ранее чем на пятый день после въезда в Словакию.

Новые меры введены из-за распространения более заразного дельта-варианта коронавируса. Словакия также закроет небольшие пограничные пункты с соседними странами, в частности, Чехией.