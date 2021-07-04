Стало известно, сколько украинцев получили Covid-вакцины в Польше

В Польше состоянию на 30 июня частично или полностью вакцинировались почти 30 тысяч иностранцев, из которых наибольшую группу составляют граждане Украины.

Источник: Укринформ со ссылкой на Минздрав Польши

Детали: До конца июня всего 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу среди них составляют граждане Украины – та более 10,6 тысяч.

Украинцы прививаются на территории Польши на тех же основаниях, что и граждане страны. Вакцина для них бесплатна.

Иностранцы, имеющие польский идентификационной код (PESEL), получают Электронное направление на прививку автоматически, в ином случае нужно получить направление у врача на основании загранпаспорта.

Дословно: "Первую дозу вакцины или однократную вакцину Janssen (Johnson & Johnson) получили 10632 гражданина Украины, а две дозы - 1797 украинцев".

Напомним: В Польше сделано почти 30 млн прививок, полностью вакцинировались больше 13,7 млн человек.