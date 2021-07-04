Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, сколько украинцев получили Covid-вакцины в Польше

Воскресенье, 4 июля 2021, 16:03
Стало известно, сколько украинцев получили Covid-вакцины в Польше

В Польше состоянию на 30 июня частично или полностью вакцинировались почти 30 тысяч иностранцев, из которых наибольшую группу составляют граждане Украины.

Источник: Укринформ со ссылкой на Минздрав Польши

Детали: До конца июня всего 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу среди них составляют граждане Украины – та более 10,6 тысяч.

Украинцы прививаются на территории Польши на тех же основаниях, что и граждане страны. Вакцина для них бесплатна.

Иностранцы, имеющие польский идентификационной код (PESEL), получают Электронное направление на прививку автоматически, в ином случае нужно получить направление у врача на основании загранпаспорта.

Дословно: "Первую дозу вакцины или однократную вакцину Janssen (Johnson & Johnson) получили 10632 гражданина Украины, а две дозы - 1797 украинцев".

Напомним: В Польше сделано почти 30 млн прививок, полностью вакцинировались больше 13,7 млн человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияПольшакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: