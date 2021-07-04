Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб украинец

Воскресенье, 4 июля 2021, 17:40
В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб украинец

В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины, которого придавило гидравлическим домкратом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP.INFO.

Трагедия произошла 3 июня в населенном городке Вронки Великопольского воеводства.

"Свидетелей опрашивают. По предварительным оценкам, произошла авария", - заявила пресс-секретарь полиции в городе Шамотулы Сандра Худа.

По ее словам, полицейские устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Об этом случае проинформирован Государственную инспекцию труда. Дело находится под контролем местной прокуратуры.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Польша
США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше "вагнеровцами"
В Польше будут ремонтировать Leopard 2 для Украины
Кулеба: Попытки Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой – напрасны
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: