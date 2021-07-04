Папу Римского госпитализировали для операции

Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для плановой операции по лечению проблемы с толстой кишкой.

Источник: ВВС

Детали: Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что дополнительная информация появится после того, как операция пройдет в университетской больнице Джемелли.

Ранее в воскресенье 84-летний Папа обратился к тысячам людей на площади Святого Петра.

Это первый раз, когда понтифик попадает в больницу с момента его избрания в 2013 году.

В своем заявлении Ватикан сообщил, что он лечится от "симптоматического дивертикулярного стеноза" толстой кишки.

Во время воскресного благословения на площади Святого Петра Папа объявил, что поедет в Словакию в сентябре после богослужения в Будапеште, столице Венгрии.