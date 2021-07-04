Производитель шампанского Moёt согласен называть его "игристым" для работы в РФ

Французская компания LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) намерена выполнить на российском рынке подписанное Путиным решение, которое вопреки европейским правилам запрещает называть "шампанским" продукцию, произведенную в Шампани.

Как сообщает "Европейская правда", об этом LVMH заявил в сообщении, переданном в воскресенье в деловое агентство Bloomberg.

Чтобы возобновить поставки продукции на российский рынок, компания вскоре изменит оформление бутылок, направляемых в РФ, назвав на них "игристым вином" произведенное ею шампанское.

LVMH, которая известна своими лакшери-товарами и ориентируется на рынки, где такая продукция особенно востребована, признала, что последние законодательные изменения в РФ привели к "очень временной приостановки поставок" в Россию. После изменения этикеток работа логистической цепочки должно восстановиться.

Как сообщала "Европейская правда", 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешил использование названия "шампанское" только для произведенных в России вин и обязал производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино". Еще тогда Moet Hennessy, производитель продукции ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и других приостановил поставки в Россию.

Стоит заметить, что на территории ЕС на подавляющем большинстве государств европейского континента, включая Украину, действует противоположное правило - "шампанским" можно называть только продукцию, произведенную в Шампани, поскольку это считается защищенной географическим названием. Это требование в Европе до сих пор не признавали лишь РФ и Беларусь.