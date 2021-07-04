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Катастрофа самолета на Филиппинах: количество погибших возросло до 45

Воскресенье, 4 июля 2021, 21:58
ФОТО: PHIL NEWS AGENCY

В результате катастрофы военного самолета на Филиппинах 45 человек погибло, 53 пострадали, еще 5 числятся пропавшими без вести.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство национальной обороны Филиппин

Детали: Транспортный самолет Lockheed C-130, перевозивший военнослужащих, направлявшихся для операций по борьбе с повстанцами, потерпел крушение, на борту находились 96 человек.

Министерство национальной обороны заявило, что в результате катастрофы 45 человек погибли, в том числе трое гражданских на земле, а 53 были ранены, в том числе четверо гражданских.

Пятеро военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что самолет пытался приземлиться в аэропорту Джоло, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, не приземлившись. Он не смог набрать достаточную мощность и высоту и разбился у близлежащего Патикула.

По словам военных, на самолет не было никаких признаков нападения, но расследование еще не началось, поскольку усилия были сосредоточены на спасении и лечении пострадавших.

Что предшествовало: Филиппинский военный самолет C-130 разбился в провинции Сулу в воскресенье утром. Сначала сообщалось о 17 погибших. 

Украинская правда
Темы: авиаФилиппины


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