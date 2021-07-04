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На Востоке Украины от обстрела погиб военный медик

Воскресенье, 4 июля 2021, 22:46
На Востоке Украины от обстрела погиб военный медик
93-я ОМБр Холодный Яр

В воскресенье в результате обстрела российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный с позывным "Феофан".

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр

Дословно: "Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный. Он был известен многим по позывному "Феофан".

Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от вражеского снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью".

Детали: Письменный родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование – в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт.

В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером – служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.

В конце 2018 призывался в ряды Вооруженных Сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. Буквально неделю назад получил очередное воинское звание "капитан".

 
93-я ОМБр Холодный Яр

У Юрия осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий.

Что предшествовало: Ранее пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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