В Киеве авто влетело в участников ДТП: пострадали мать и двое детей

В Киеве на бульваре Дружбы народов авто влетело в автомобиль аварийного комиссара и два автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП. В результате, пострадала женщина и двое детей.

Источник: dtp.kiev.ua

Детали: Сообщается, что сначала женщина-водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo. Аварийный комиссар приехал для оформления ДТП.

Дословно: "И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все три авто.

Шёл дождь, мать с детьми сидели в авто, все получили серьёзные травмы и были срочно госпитализированы".

Больше деталей: Сообщается, что дети доставлены в Охматдет.