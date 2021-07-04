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В Киеве авто влетело в участников ДТП: пострадали мать и двое детей

Воскресенье, 4 июля 2021, 23:43
В Киеве авто влетело в участников ДТП: пострадали мать и двое детей

В Киеве на бульваре Дружбы народов авто влетело в автомобиль аварийного комиссара и два автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП. В результате, пострадала женщина и двое детей.

Источник: dtp.kiev.ua

 

Детали: Сообщается, что сначала женщина-водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo. Аварийный комиссар приехал для оформления ДТП.

Дословно: "И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все три авто.

Шёл дождь, мать с детьми сидели в авто, все получили серьёзные травмы и были срочно госпитализированы".

 

Больше деталей: Сообщается, что дети доставлены в Охматдет.

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Темы: ДТПКиев
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