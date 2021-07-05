СМИ: В Каспийском море у Азербайджана произошел взрыв на месторождении, в Баку расследуют

В Каспийском море у побережья Азербайджана произошел взрыв.

Источник: Daily Sabah, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в Facebook, государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR в Facebok

Детали: В подписи к опубликованному в Twitter видео отмечается, что взрыв произошел на газовом месторождении "Умид" в Каспийском море у Баку.

Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT — Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что пока расследование взрыва на море ведут специалисты Министерства и специалисты сейсмологической службы. По мнению специалистов, причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана.

В то же время, SOCAR распространила сообщение, что "на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме".

Напомним: 2 дня назад на подводном нефтяном трубопроводе на месторождении Ку-Малуб Заап в Мексиканском заливе произошел пожар.