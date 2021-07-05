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СМИ: В Каспийском море у Азербайджана произошел взрыв на месторождении, в Баку расследуют

Понедельник, 5 июля 2021, 00:35
СМИ: В Каспийском море у Азербайджана произошел взрыв на месторождении, в Баку расследуют

В Каспийском море у побережья Азербайджана произошел взрыв.

Источник: Daily Sabah, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в Facebook, государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR в Facebok

Детали: В подписи к опубликованному в Twitter видео отмечается, что взрыв произошел на газовом месторождении "Умид" в Каспийском море у Баку.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что пока расследование взрыва на море ведут специалисты Министерства и специалисты сейсмологической службы. По мнению специалистов, причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана.

В то же время,  SOCAR распространила сообщение, что "на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме".

Напомним: 2 дня назад на подводном нефтяном трубопроводе на месторождении Ку-Малуб Заап в Мексиканском заливе произошел пожар.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азербайджанвзрыв
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