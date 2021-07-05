Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: В Каспийском море у Азербайджана произошел взрыв на месторождении, в Баку расследуют

Понедельник, 5 июля 2021, 00:35

В Каспийском море у побережья Азербайджана произошел взрыв.

Источник: Daily Sabah, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в Facebook, государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR в Facebok

Детали: В подписи к опубликованному в Twitter видео отмечается, что взрыв произошел на газовом месторождении "Умид" в Каспийском море у Баку.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что пока расследование взрыва на море ведут специалисты Министерства и специалисты сейсмологической службы. По мнению специалистов, причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана.

В то же время,  SOCAR распространила сообщение, что "на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме".

Напомним: 2 дня назад на подводном нефтяном трубопроводе на месторождении Ку-Малуб Заап в Мексиканском заливе произошел пожар.

Темы: Азербайджанвзрыв


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Крыму из-за ливней "армагеддон", пропала женщина

Регулятор по тарифам провел экстренное заседание из-за цен на электроэнергию

Достроили трубу, по которой Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины

COVID в Украине: в воскресенье госпитализаций было больше, чем новых случаев

Главные новости воскресенья и ночи: погибший медик, авиакатастрофа на Филиппинах

Более сотни человек пропали без вести после оползней в Японии

Все новости...
Азербайджан
Азербайджан обменял 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Карабахе
Азербайджан хочет купить разработку украинской "Дии"
Азербайджан передал Армении 15 пленных в обмен на карты минных полей в Карабахе
Последние новости
11:53
Кулеба: членство Украины в НАТО – вопрос времени и цены, которую мы заплатим
11:38
Известный советский режиссер умер от COVID
11:38
НАБУ завершило расследование "дела ВиЭйБи Банка"
11:34
Курс валют на 5 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:31
Зеленский хочет утвердить стратегию внешней политики Украины к 30-летию независимости
11:28
В Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации
11:21
Злоумышленники хотели захватить 50 га леса на элитных землях Киевщины
11:13
"Украэрорух" получил более 200 миллионов убытков за квартал
11:11
видеоВ Крыму из-за ливней "армагеддон", пропала женщина
11:01
Венгрия начала вакцинировать граждан соседних стран, в том числе украинцев
Все новости...