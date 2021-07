СМИ: В Каспийском море у Азербайджана произошел взрыв на месторождении, в Баку расследуют

В Каспийском море у побережья Азербайджана произошел взрыв.

Источник: Daily Sabah, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в Facebook, государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR в Facebok

Детали: В подписи к опубликованному в Twitter видео отмечается, что взрыв произошел на газовом месторождении "Умид" в Каспийском море у Баку.

Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT