Куба эвакуировала 70 тысяч человек из-за урагана "Эльза"

Куба эвакуировала 70 тысяч человек в связи с ураганом "Эльза".

Источник: The Guardian

Детали: Есть опасения, что "Эльза" может вызвать сильное наводнение.

Большинство эвакуированных отправились в дома родственников, а около 23 тысяч человек нашли убежище в государственных учреждениях. Около 400 человек в горных районах спрятались в пещерах, подготовленных к чрезвычайной ситуации.

Напомним: