Куба эвакуировала 70 тысяч человек из-за урагана "Эльза"
Понедельник, 5 июля 2021, 01:36
Куба эвакуировала 70 тысяч человек в связи с ураганом "Эльза".
Источник: The Guardian
Детали: Есть опасения, что "Эльза" может вызвать сильное наводнение.
Большинство эвакуированных отправились в дома родственников, а около 23 тысяч человек нашли убежище в государственных учреждениях. Около 400 человек в горных районах спрятались в пещерах, подготовленных к чрезвычайной ситуации.
Напомним:
- До 3 июля "Эльза" была ураганом категории 1 из 5.
- "Эльза" нанесла ущерб нескольким восточным Карибским островам. Больше всего пострадал Барбадос, где более 1100 человек сообщили о повреждении домов, 62 дома обрушились.
- Как отмечается, в результате урагана "Эльза" один человек погиб в Сент-Люсии, двое - в Доминиканской Республике.