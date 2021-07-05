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Куба эвакуировала 70 тысяч человек из-за урагана "Эльза"

Понедельник, 5 июля 2021, 01:36

Куба эвакуировала 70 тысяч человек в связи с ураганом "Эльза".

Источник: The Guardian

Детали: Есть опасения, что "Эльза" может вызвать сильное наводнение.

Большинство эвакуированных отправились в дома родственников, а около 23 тысяч человек нашли убежище в государственных учреждениях. Около 400 человек в горных районах спрятались в пещерах, подготовленных к чрезвычайной ситуации.

Напомним:

  • До 3 июля "Эльза" была ураганом категории 1 из 5.
  • "Эльза" нанесла ущерб нескольким восточным Карибским островам. Больше всего пострадал Барбадос, где более 1100 человек сообщили о повреждении домов, 62 дома обрушились.
  • Как отмечается, в результате урагана "Эльза" один человек погиб в Сент-Люсии, двое - в Доминиканской Республике.

Темы: погода


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