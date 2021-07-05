Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Куба эвакуировала 70 тысяч человек из-за урагана "Эльза"

Понедельник, 5 июля 2021, 01:36
Куба эвакуировала 70 тысяч человек из-за урагана Эльза

Куба эвакуировала 70 тысяч человек в связи с ураганом "Эльза".

Источник: The Guardian

Детали: Есть опасения, что "Эльза" может вызвать сильное наводнение.

Большинство эвакуированных отправились в дома родственников, а около 23 тысяч человек нашли убежище в государственных учреждениях. Около 400 человек в горных районах спрятались в пещерах, подготовленных к чрезвычайной ситуации.

Напомним:

  • До 3 июля "Эльза" была ураганом категории 1 из 5.
  • "Эльза" нанесла ущерб нескольким восточным Карибским островам. Больше всего пострадал Барбадос, где более 1100 человек сообщили о повреждении домов, 62 дома обрушились.
  • Как отмечается, в результате урагана "Эльза" один человек погиб в Сент-Люсии, двое - в Доминиканской Республике.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: