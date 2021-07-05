Повстанцы в Тыграе, где бушует война, согласились на режим прекращения огня

Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращением огня "в принципе", но выдвинули ряд условий.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, речь идет о выводе из региона эритрейских сил и боевиков из соседнего региона Амхара, которые поддерживали эфиопскую армию, а также восстановление того, что Аддис-Абеба считает "повстанческим правительством" в Тыграе.

Повстанцы также призывают к "процедурам привлечения премьер-министра Эфиопии Абея Ахмеда и президента Исайяса Афеворки ответственности за причиненный ими вред", а также к созданию ООН независимого следственного органа для расследования "ужасных преступлений", совершенных во время конфликта.

Другие условия носят гуманитарный характер и включают распределение помощи и безопасное возвращение в Тыграй перемещенных лиц.

Как отмечается, ООН и правительства призвали к соблюдению режима прекращения огня, особенно для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до гражданского населения.

Что предшествовало: 28 июн правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в Тыграе. Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.

Напомним: