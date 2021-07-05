Повстанцы в Тыграе, где бушует война, согласились на режим прекращения огня
Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращением огня "в принципе", но выдвинули ряд условий.
Источник: The Guardian
Детали: В частности, речь идет о выводе из региона эритрейских сил и боевиков из соседнего региона Амхара, которые поддерживали эфиопскую армию, а также восстановление того, что Аддис-Абеба считает "повстанческим правительством" в Тыграе.
Повстанцы также призывают к "процедурам привлечения премьер-министра Эфиопии Абея Ахмеда и президента Исайяса Афеворки ответственности за причиненный ими вред", а также к созданию ООН независимого следственного органа для расследования "ужасных преступлений", совершенных во время конфликта.
Другие условия носят гуманитарный характер и включают распределение помощи и безопасное возвращение в Тыграй перемещенных лиц.
Как отмечается, ООН и правительства призвали к соблюдению режима прекращения огня, особенно для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до гражданского населения.
Что предшествовало: 28 июн правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в Тыграе. Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.
Напомним:
- В ноябре 2020 года в Тыграе началась война между властью Эфиопии и правящей в Тыграе партией "Народный фронт освобождения Тыграя".
- Конфликт нарастал с момента вступления Абея Ахмеда на пост премьер-министра в апреле 2018 года. Эфиопский премьер обвинял НФЗТ в разжигании конфликта, в то же время в партии закидывали руководителю правительства преследование членов НФЗТ и отстранение их от государственных должностей.
- Правительство Аддис-Абебы всегда отказывалось начать какой-либо диалог с лидерами НФЗТ, классифицируя эту группировку как террористическую организацию.
- Боевые действия привели к гибели тысяч людей, более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас в Тыграе голодают около 400 тысяч человек. 1,8 млн человек находятся на грани голода.