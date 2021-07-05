Число погибших в катастрофе самолета на Филиппинах возросло до 47
Понедельник, 5 июля 2021, 04:59
В результате аварии самолета Lockheed C-130, перевозившего военнослужащих, на Филиппинах погибли 47 человек.
Источник: военный командующий Сирилито Собеджана в Reuters
Детали: Еще 49 военнослужащих пострадали.
Трое гражданских на земле также погибли и четверо - получили ранения.
Предыстория:
- Самолет Lockheed C-130 перевозил военнослужащих, направлявшихся для операции по борьбе с повстанцами.
- 4 июля самолет потерпел крушение в провинции Сулу. Он пытался приземлиться в аэропорту Джоло, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а не приземлившись. Он не смог набрать достаточную мощность и высоту и разбился у расположенного рядом Патикула.
- Не было никаких признаков нападения на самолет.
- На борту находились 96 человек.