Число погибших в катастрофе самолета на Филиппинах возросло до 47

В результате аварии самолета Lockheed C-130, перевозившего военнослужащих, на Филиппинах погибли 47 человек.

Источник: военный командующий Сирилито Собеджана в Reuters

Детали: Еще 49 военнослужащих пострадали.

Трое гражданских на земле также погибли и четверо - получили ранения.

Предыстория: