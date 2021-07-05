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Число погибших в катастрофе самолета на Филиппинах возросло до 47

Понедельник, 5 июля 2021, 04:59

В результате аварии самолета Lockheed C-130, перевозившего военнослужащих, на Филиппинах погибли 47 человек.

Источник: военный командующий Сирилито Собеджана в Reuters

Детали: Еще 49 военнослужащих пострадали.

Трое гражданских на земле также погибли и четверо - получили ранения.

Предыстория:

  • Самолет Lockheed C-130 перевозил военнослужащих, направлявшихся для операции по борьбе с повстанцами.
  • 4 июля самолет потерпел крушение в провинции Сулу. Он пытался приземлиться в аэропорту Джоло, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а не приземлившись. Он не смог набрать достаточную мощность и высоту и разбился у расположенного рядом Патикула.
  • Не было никаких признаков нападения на самолет.
  • На борту находились 96 человек.

Темы: Филиппиныавиа


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