Главные новости воскресенья и ночи: погибший медик, авиакатастрофа на Филиппинах

На Филиппинах упал военный самолет, на Донбассе от обстрела погиб военный медик - актуальные новости 4 июля.

О катастрофе на Филиппинах

Филиппинский военный самолет Lockheed C-130 разбился в провинции Сулу. Он пытался приземлиться в аэропорту Джоло, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а не приземлившись. Он не смог набрать достаточную мощность и высоту и разбился у расположенного рядом Патикула.

Самолет перевозил военнослужащих, направлявшихся для операции по борьбе с повстанцами. На борту находились 96 человек, погибли 47.

О Юрии Письменном

В результате обстрела российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный с позывным "Феофан".

Медика ранили обломки вражеского снаряда.

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