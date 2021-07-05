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Кибератака, в которой подозревают россиян, затронула тысячи компьютеров в Германии

Понедельник, 5 июля 2021, 09:48
DW

Кибератака на производителя программного обеспечения Kaseya, чей софт использовала большая шведская сеть супермаркетов Coop Sweden, могла коснуться и тысячи компьютеров в Германии.

Такую оценку высказали Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Одна компания, предоставляющая услуги в сфере IT, уже сообщила о том, что подверглась атаке", - сказал представитель BSI, отметив, что клиентами вышеупомянутой компании были тысячи фирм, которые в итоге также могли пострадать от хакерского нападения.

В BSI предполагают, что 5 июля им могут начать поступать сообщения от пострадавших от кибератаки компаний, которые не заметили взлома их систем до начала рабочей недели.

При этом только предприятия, работающие в критических для инфраструктуры страны отраслях вроде энергоснабжения обязаны сообщать о совершенных против них хакерских атаках.

Ранее сообщалось, что в результате этой хакерской атаки на компанию Kaseya пострадали 200 фирм в США. В то же время случаев нанесения любой компании такой масштабного ущерба, как сети супермаркетов Coop в Швеции, которая была вынуждена временно закрыть все 800 филиалов, в Германии пока зафиксировано не было.

Информагентство Bloomberg сообщило со ссылкой на компанию Huntress Labs, специализирующейся на вопросах компьютерной безопасности, что за глобальной хакерской атакой может стоять группировка из России под названием REvil.

Сейчас эксперты считают, что злоумышленников интересовал только выкуп за восстановление работы систем, а не личные данные клиентов компаний.

Темы: кибербезопасностьхакерыРосcияГермания


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