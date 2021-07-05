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Злоумышленники хотели захватить 50 га леса на элитных землях Киевщины

Понедельник, 5 июля 2021, 11:21
Злоумышленники хотели захватить 50 га леса на элитных землях Киевщины

Правоохранители обнаружили и заблокировали противоправную схему вывода из государственной собственности земель лесного фонда на территории Вышгородского района Киевской области.

Источник: ГБР, СБУ

Детали: Установлено, что группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 гектаров леса и продать третьим лицам. Ориентировочная стоимость указанных земель составляла более 100 млн гривен.

К сделки за взятки они привлекли должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза.

Чиновники действовали за незаконное денежное вознаграждение и выполняли преступные указания организаторов "схемы".

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам преступной деятельности фигурантов. Во время обысков были изъяты документы, подтверждающие противоправный характер их деятельности.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам противоправной деятельности.

Украинская правда

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Темы: земляГБРСБУ
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