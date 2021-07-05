Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский хочет утвердить стратегию внешней политики Украины к 30-летию независимости

Понедельник, 5 июля 2021, 11:31

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины до 24 августа, 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в своем выступлении на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Воплощение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что смогу утвердить такой основательный документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины, уже к 30-летию нашей независимости", - отметил Владимир Зеленский.

Как известно, Стратегию внешнеполитической деятельности Украины на 2021-2024 годы было принято Кабмином и направлено на утверждение президенту.

Подробнее об этом - в статье Поворот к Китаю? Вопрос к внешнеполитической стратегии Украины.

Темы: ЗеленскийДень Независимости


powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом

Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Все новости...
Зеленский
Песков рассказал, почему не готовят встречу Зеленского и Путина
Зеленский: "Си Бриз" – сигнал, что Украину не оставили наедине с агрессией РФ
"Нам досадно, больно, но не стыдно" – Зеленский о матче сборной Украины с командой Англии
Последние новости
02:53
Возвращение корабля Dragon отложили из-за ожидаемой непогоды во Флориде
01:50
У посольства США в Ираке сбили беспилотник с взрывчаткой — СМИ
00:55
5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский
00:28
В Нигерии боевики похитили 140 школьников
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
Все новости...