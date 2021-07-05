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Зеленский хочет утвердить стратегию внешней политики Украины к 30-летию независимости

Понедельник, 5 июля 2021, 11:31
Зеленский хочет утвердить стратегию внешней политики Украины к 30-летию независимости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины до 24 августа, 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в своем выступлении на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Воплощение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что смогу утвердить такой основательный документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины, уже к 30-летию нашей независимости", - отметил Владимир Зеленский.

Как известно, Стратегию внешнеполитической деятельности Украины на 2021-2024 годы было принято Кабмином и направлено на утверждение президенту.

Подробнее об этом - в статье Поворот к Китаю? Вопрос к внешнеполитической стратегии Украины.

Темы: ЗеленскийДень Независимости
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