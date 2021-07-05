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Кулеба: членство Украины в НАТО – вопрос времени и цены, которую мы заплатим

Понедельник, 5 июля 2021, 11:53
Кулеба: членство Украины в НАТО – вопрос времени и цены, которую мы заплатим

Украина твердо настроена получить членство в НАТО, а пока развивает региональные альянсы для укрепления своей безопасности.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30: Международная политика", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого альянса, мы должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что для укрепления своей безопасности Украины развила военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией, а также присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО.

"Мы пока не являются членами НАТО. У нас нет гарантий безопасности от других государств. Ряд важных стран мира по политическим причинам не продает нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность", - добавил он.

По словам министра, Украина также создает региональные альянсы, которые должны помочь в интеграции в ЕС и НАТО.

"За последние полтора года мы создали Квадригу Украины и Турции, Ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы и Люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы. Треугольник имеет и гораздо более широкий контекст - это важный элемент активного усиления роли Украины в Центральной Европе. Здесь, в Центральной Европе, мы свои. И нет здесь "единого народа" россиян, белорусов и украинцев. Если и есть миф о "трех братских народах" в нашей части Европы, то это скорее миф о Лехе, Чехе и Русе", - добавил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что в НАТО не готовы давать Украине график или ориентиры ее вступления в Альянс.

Читайте также о последнем решении НАТО по Украине: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраина
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