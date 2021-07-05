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7,7 млн грн за серверы реестра деклараций: НАПК выиграло суд

Понедельник, 5 июля 2021, 12:16

Национальное агентство по предупреждению коррупции добилось отмены решения Хозяйственного суда Киева, по которому должно было уплатить 7,7 миллиона гривен ООО "Алтаюр" – владельцам серверов, на которых ранее работал реестр деклараций.

Источник: НАПК в Facebook

Дословно: "30 июня Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК, отменив спорное решение Хозяйственного суда города Киева, и принял новое решение, которым признал безосновательными требования ООО "Алтаюр" о возвращении оборудования и взыскании 7,7 млн грн. государственных средств в пользу компании".

Детали: НАПК отметило, что это ключевое дело ООО "Алтаюр" против агентства. В общем предприятие инициировало против НАПК еще 5 производств, связанных с этим кейсом.

Что было раньше: В марте суд обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции заплатить 7,7 миллиона гривен владельцам серверов, на которых ранее работал реестр деклараций, и вернуть оборудование.

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Предыстория:

  • НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они использовались предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.
  • В начале 2020 года в НАПК заподозрили, что цены аренды завышены. После этого договор с "Алтаюром" не был продлен, НАБУ начало расследование, а серверы впоследствии арестовали.
  • В "Алтаюре" завышение цены отрицают и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, которое на тот момент еще не было арестовано.
  • 31 декабря 2020 года, по словам НАПК, реестр деклараций перенесли на новые, государственные серверы.

Украинская правда
Темы: НАПКсуддекларации


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