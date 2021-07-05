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"Как послематчевые пенальти": Кулеба объяснил позицию по компенсациям за "Северный поток-2"

Понедельник, 5 июля 2021, 12:26

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Киев продолжит блокировать завершение строительства "Северного потока-2" и не рассматривает вопрос компенсаций, однако имеет свою позицию на случай, если проект остановить не удастся.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в рамках форума "Украина 30. Международная политика".

Дмитрий Кулеба сравнил ситуацию вокруг "Северного потока-2" с футбольным матчем, когда развитие событий заранее неизвестно, но команда готовится ко всем сценариям.

"Мы работаем по "плану А" и не ведем официальных переговоров о компенсациях. Но, допуская возможность "послематчевой серии пенальти", мы сформировали принципы, с которыми можем говорить, о к если до этого дойдет речь. Это принцип безопасности - как будет гарантирована безопасность Украины . Второе - это обеспечение выполнения договоренностей. Потому что с Россией можно договориться и Германия может что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать достигнутые договоренности - это большой вопрос, на который нет ответа", - отметил министр иностранных дел.

Он добавил, что "ни о чем не договорено, пока нет договоренности обо всём", и то же самое сейчас касается развязки с "Северным потоком-2".

"Ключевое, о чем мы говорим с партнерами - что ПП2 создает вызовы и угрозы безопасности, а не экономике. Экономика здесь важна, 3 миллиарда, которые мы зарабатываем на транзите. Но даже если достроить "Северный поток" и сохранить транзит через Украину - это вполне возможная опция (...), то ключевой вопрос - как компенсировать потери в сфере безопасности для Украины в случае запуска. И поскольку это очень сложно, мы говорим, что для всех будет спокойнее, если ПП2 просто не запустят", - отметил Дмитрий Кулеба.

Темы: Северный поток-2МИДКулеба Дмитрий


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