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Гроза и дожди – синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Понедельник, 5 июля 2021, 13:12
Фото objectiv.tv

В ближайшие дни в Украине ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 6 июля в северных и западных областях Украины местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории – умеренные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной части, днем и в восточных областях местами значительные дожди. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник небольшой кратковременный дождь, днем возможна гроза, ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период наблюдений в Киеве 6 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,9 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая – ночью на отметке 7,9 градусов выше ноля в 1912 году.

7 июля в южной части Украины, в юго-восточных, местами в центральных областях и Карпатском регионе пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории – без осадков. Ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 27-32°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в среду без осадков, ночью 17-19°, днем 28-30°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.   

Темы: погода


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