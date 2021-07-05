Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гроза и дожди – синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Понедельник, 5 июля 2021, 13:12
Гроза и дожди – синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Фото objectiv.tv

В ближайшие дни в Украине ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 6 июля в северных и западных областях Украины местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории – умеренные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной части, днем и в восточных областях местами значительные дожди. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник небольшой кратковременный дождь, днем возможна гроза, ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период наблюдений в Киеве 6 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,9 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая – ночью на отметке 7,9 градусов выше ноля в 1912 году.

7 июля в южной части Украины, в юго-восточных, местами в центральных областях и Карпатском регионе пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории – без осадков. Ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 27-32°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в среду без осадков, ночью 17-19°, днем 28-30°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.   

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
погода
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
В Украину идут ливни и грозы
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: