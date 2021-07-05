Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Евросовета в Литве встретится с Тихановской и Зеленским

Понедельник, 5 июля 2021, 14:38
Президент Евросовета в Литве встретится с Тихановской и Зеленским

Президент Европейского совета Шарль Мишель в Вильнюсе проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в рабочем графике президента Евросовета.

Шарль Мишель 5-6 июля находится с визитом в Литве по случаю Дня государственности этой страны.

В частности, в 14.00 запланирована его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого, в 16.15, Мишель должен встретиться со Светланой Тихановской.

Как сообщалось, офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве.

Темы: ЗеленскийТихановскаяЕвропаЛитва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Зеленский
Зеленский собирал ставку: говорили о зерне, портах, ситуации на фронте
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: